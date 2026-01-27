女優の東ちづる（65）が27日までに、X（旧ツイッター）を更新。憲法改正の論点となる、「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」を定めた9条について言及し、改憲に疑問を呈した。東は「憲法9条あれこれ」として、その主な効果について「参戦を“断るための理由”として機能し、アメリカの代理戦争に駆り出されにくい」との解釈を挙げ、「『集団的自衛権のフル行使』や『海外での戦争参加』に、法的・政治的強いブレーキがかか