27日午後、北秋田市七日市の国道で乗用車が道路わきの雪の壁に衝突し、運転の女性が大けがをしました。北秋田警察署の調べによりますと、27日午後1時45分ごろ、北秋田市七日市の国道105号を北秋田市米内沢から北秋田市綴子方向に走っていた普通乗用車が、進行方向左の雪の壁に衝突しました。この事故で、車を運転していた北秋田市阿仁水無の85歳の女性が、胸の骨を折るなどの大けがをしました。警察が、事故の原因などを調べていま