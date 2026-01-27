きょう（27日）午後6時10分ごろ、岡山県真庭市の中国自動車道・落合ジャンクション付近の下り線で、大型トラックが炎上し路肩に停止しています。現在消火活動が行われています。けが人がいるかどうかなどはわかっていません。このため午後6時半ごろから下りは通行止めとなっています。