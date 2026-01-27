今年4月、香川県琴平町の金丸座で開かれる「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の製作発表が昨夜、東京で行われました。 【写真を見る】「四国こんぴら歌舞伎大芝居」製作発表中村雀右衛門さんや尾上松緑さんら映画「国宝」でも話題の「鷺娘」も上演【香川】 出演する中村雀右衛門さんらが抱負を語りました。 （中村雀右衛門さん）「こんぴら歌舞伎に出演するのは10回目になります。客が近くてとても魅力的な劇場です」 製作発表