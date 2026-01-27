AppleはAirTag（第2世代）を発表し、販売を開始した。 【画像】「正確な場所を見つける」機能であと一歩の悩みが解消？ 本製品は、従来のものよりも音量が大きくなったスピーカーを搭載しているほか、「正確な場所を見つける」機能が搭載されている。 「正確な場所を見つける」機能では、AirTagが近くにあるときに正確な距離と進む方向を表示する。そのため、近くになったときに探しやすくなる。 「探す」