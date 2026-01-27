ドジャースの山本由伸投手（27）が24日、都内のNIKE原宿で行われたトークイベント「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」に登場した。ナイキ公式Instagramではイベントの告知がされ、メジャーリーグでの日常や価値観の違いについて語る姿が注目を集めている。山本はイベント内で、MLB移籍後に感じた驚きや刺激について、自身の言葉で率直に明かした。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振