デジタル庁は、今年夏を目標に、「マイナポータルアプリ」をアップデートして「デジタル認証アプリ」の機能を統合し、より使いやすい「マイナアプリ」として提供すると発表した。●「マイナポータルアプリ」は「マイナアプリ」へ名称変更2026年夏ごろに既存のマイナポータルアプリに、官民の幅広いサービスに導入されつつあるデジタル認証アプリの仕組みを統合することで、ひとつのアプリでマイナンバーカードの本人確認を完