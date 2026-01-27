異例のお願いだ。モンテディオ山形が１月27日にクラブの公式Xを更新。「午前練習終了直後、待っていたのは手荒い誕生日の洗礼......！」と綴り、同日に31歳を迎えたGK渋谷飛翔が、チームメイトからボトルの水をかけられる写真をアップロードした。そのボトルは３本。２本は赤で、１本は青。このクラブの投稿を、川井歩が自身のXで引用し、次のように発信した。 「この後アクエリかけた奴だれだと渋くん探していたのでこ