27日午後、名古屋大学工学部の施設で火事がありました。消防などによりますと、千種区不老町の名古屋大学・東山キャンパスで午後0時半すぎ、警備員から「室内で何かが燃えている」と119番通報がありました。火が出たのは工学部の施設の2階にある実験室で、消防車など19台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められ、ケガ人はいませんでした。部屋に置かれたゴミ箱の近くから火が出たということで、ゴミとして捨てられた何