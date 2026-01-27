【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』より、サブリード曲「Fashion Killa♡」のMVティザー映像を公開した。 ■「Fashion Killa♡」MVはまもなく公開予定 一度耳にすると忘れられない中毒性のあるメロディに乗せて、煌びやかなジュエリーや洗練されたファッショナブルな衣装が映し出され、まもなく公開予定のMVへの期待が高まる