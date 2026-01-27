○インタライフ [東証Ｓ] 既存株主による174万株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限26万株の売り出しを実施する。売出価格は2月4日から9日までの期間に決定される。 ○信越化 [東証Ｐ] 既存株主による2368万1700株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限355万2200株の売り出しを実施する。売出価格は2月4日から9日までの期間に決定される。 [2026年1月27日] 株探ニュ&