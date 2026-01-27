中国国家税務総局が税収ビッグデータを活用し消費動向を分析した結果、2025年の中国消費市場はいくつかの新しい特徴を示していることが明らかになりました。家電、携帯電話、新エネルギー自動車などの消費需要が力強く解放され、新たな消費モデルや消費シーンが絶えず革新・融合を続ける一方、高齢者層が大きな消費潜在力を示し、中国を訪れた外国人観光客の消費も活発化したとのことです。領収書データによると、2025年、家電消費