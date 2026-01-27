真冬の短期決戦がいよいよスタートです。衆議院選挙が27日に公示され、県内では4つの選挙区に14人が立候補し、12日間の選挙戦が始まりました。 今回の衆院選では、自民と維新の連立政権への評価や、物価高対策、その中でも特に消費税減税などが主な争点になるとみられます。熊本の各小選挙区ごとにお伝えします。詳しくは動画をご覧ください。