フィリピンの首都マニラで24日、日本人の男性が棒のようなもので殴られ、カバンを奪われました。男性は大けがをしました。また、別の場所でも日本人が襲われる事件があり、大使館が注意を呼びかけています。現地警察などによりますと、フィリピン・マニラの路上で24日午前、男が後ろから近づき、62歳の日本人男性の頭を棒のようなもので殴りました。男性が抵抗したところさらに殴られ、バッグを奪い取られたということです。男性は