1月27日までに、俳優の町田啓太が自身のInstagramを更新。近影を公開したのだが、その姿に驚愕する声が集まっている。町田は投稿内で、《Netflix シリーズ「九条の大罪」》と、自身が出演するドラマについて触れた。さらに、《壬生くん》と記し、自動車整備工場の社長の壬生憲剛（みぶ・けんご）役を務めることも明かした。「同時に添えられた写真には、町田さんが腕を組み佇む姿がアップされました。黒いTシャツと、オーバー