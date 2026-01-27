°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË25:58¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿timelesz¤ª¤¸¤µ¤ó´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢¤ï¤é¤Õ¤Â¤Ê¤ë¤ª¤Î¸ýÅ«¤Ê¤ë¤ª¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¤ß¤Á¤ª¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢timelesz¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ötimelesz¤ª¤¸¤µ¤óÂèÆóÃÆ LIVEÊÔ¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢¤ß