市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。きょうは少し寒さ緩みましたが、また寒気がやってくるんですね。小野 和久 気象予報士：先週ほどではないものの、あさって29日からは、雪の強まりに注意が必要です。 小野：29日・木曜日、30日・金曜日は大雪の可能性があります。ともに大雪の原因となる雲の帯・JPCZや、石川県特有の「沿岸収束」という現象が発生しそうです。あす28日の予想天気図です。 小