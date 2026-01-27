1月27日、博多華丸・大吉と鈴木奈穂子アナがMCをつとめるNHK『あさイチ』に、俳優の竹財（たけざい）輝之助が出演した。といってもトークのゲストではなく、登場したのは「みんなごはんだよ」の料理コーナー。竹財は「竹」の文字がプリントされたエプロン姿で登場した。生放送で料理を披露するのは初めてのため、緊張した面持ちで「手が震えています」と言いつつ、見事な包丁使いを披露。ゲストの八嶋智人は「お料理やってる人