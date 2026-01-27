こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。現在、オス・メスを近づけるだけで内蔵された磁石がピタッとくっつき通電が開始する、CIOの「変換アダプタ」や「マグネットケーブル」などの人気アイテムがお得に登場しています。マグネット内蔵で扱いやすい、CIOの「変換アダプタ」「