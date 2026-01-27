パーソルホールディングスは、2月7日(土)、8日(日)に北里アリーナ富士で開催されるベルテックス静岡と信州ブレイブウォリアーズの試合に冠協賛し、「パーソルDAY」を実施する。期間中は、同会場のサブアリーナで「Work ＆ Smile Fes in SHIZUOKA」を開催。「はたらく×学ぶ×地域共創」をテーマとした各種プログラムを展開する。両日ともに、静岡県内の高校生を対象とした「高校生のための就活フェア(魅力発見ラボ)」を実施。事前