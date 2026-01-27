Image: HAMILTON 最近のHAMILTON（ハミルトン）はゲームとのコラボウォッチを多くリリースしていて、昨年は『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』や『コール オブ デューティ ブラックオプス 7』のモデルが話題となりました。2026年は「バイオハザード」シリーズの最新作『バイオハザード レクイエム』とコラボします。カプコンの開発チームと緊密に連携して生まれたデザインは、ハミルトン