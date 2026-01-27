解散に伴う衆議院選挙が27日に公示されました。投開票は2月8日です。佐賀県の小選挙区では合わせて5人が立候補を届け出ました。佐賀市や鳥栖市などの佐賀1区です。元総務大臣の前職・原口さんは立憲を離党し、衆議院の解散後に立ち上げた「減税日本・ゆうこく連合」の共同代表として選挙戦に臨みます。原口さんに挑むのは、参政の新人・重松さん、選挙区で原口さんに4連敗中の自民の前職・岩田さんです。 続いて、唐津市、多久