i-dle i-dle（アイドゥル）が27日、2026年一発目の新曲となるデジタルシングル「Mono（Feat. skaiwater）」をデジタルリリースし、本格的な活動をスタートさせた。【動画】i-dle「Mono (Feat. skaiwater)」Official Music Video 「Mono（Feat. skaiwater）」は、イギリス出身のラッパーskaiwaterがフィーチャリングとして参加。独特な音色とラップで注目を集めるskaiwaterと、K-POPトップガールズグループのコラボ