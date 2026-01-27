浦和MF安部裕葵が順調さについて話した浦和レッズは沖縄県でのトレーニングキャンプを終え、地元に戻って百年構想リーグ開幕への調整を再開した。1月27日は公開練習が行われ、MF安部裕葵は「ある程度の出場時間も確保しながらやれて良かった」と、ここまでの順調さについて話した。安倍は2017年、鹿島アントラーズで18歳の時にプロデビュー。2019年には20歳で日本代表デビューし、さらにその1ヶ月後にはスペイン1部名門バルセ