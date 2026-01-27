2026年1月26日、テレビは誕生100周年を迎えました。テレビの誕生秘話を、イギリス・ロンドンのイースト・エンド在住のブロガーであるdiamond geezer(ダイヤモンドおじいさん)が解説しています。diamond geezerhttps://diamondgeezer.blogspot.com/2026/01/tv100.html「テレビ発祥の地」を自称する土地には、イギリスのイースト・サセックスにあるヘイスティングスのテラスハウスや、ロンドン北部にある高級百貨店・セルフリッジズ