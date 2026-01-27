【新華社東京1月27日】東京の上野動物園から27日、2021年生まれの双子のパンダ、シャオシャオ（暁暁）とレイレイ（蕾蕾）が、中国に向けて旅立った。2頭は、24年9月に中国に戻った雄のリーリー（力力＝中国名『比力』）と雌のシンシン（真真＝中国名『仙女』）の子で、姉のシャンシャン（香香）も23年2月に帰国している。（記者/楊智翔、陳沢安、李林欣）