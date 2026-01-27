Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月27日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は首位を走るEX風林火山。これまで＋951.1ポイントと2位以下を引き離して独走状態。この試合でトップを取れば、もれなく昨シーズンの赤坂ドリブンズに続き、2例目となる＋1000ポイント突破となる。【映像】EX風林火山、＋1000ポイント突破なるか開幕からしばらくして絶好調モードに突入したEX風林火山。その勢いは衰えず、ついにプ