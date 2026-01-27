衆議院議員選挙が1月27日に公示された。日本維新の会・吉村洋文代表の「第一声」は東京・千代田区。自由民主党の高市早苗総裁と演説した。【映像】維新・吉村代表「第一声」ノーカット吉村代表は「高市さんが昨年10月、（自民党）総裁になられました。当時我々は野党でした。悩みました。その中で高市さんと話をして、日本を前に進めていきたい、前進させていきたい、その熱い思いを直球を受け止めました」と話し、「昨年の臨