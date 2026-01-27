衆議院議員選挙が1月27日に公示された。中道改革連合・野田佳彦共同代表の「第一声」は雪が積もる青森・弘前市。【映像】中道・野田共同代表「第一声」ノーカット野田代表が「前回の衆議院選挙はいつでしたか。おととしの10月じゃないですか。衆議院議員の任期は4年あるんです。わずか1年4カ月で解散です。もっと働いて働いて働いて働いて国民のために頑張りたかったんです」と高市総理の流行語を交えながら話すと、聴衆からは