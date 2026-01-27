衆議院議員選挙が1月27日に公示された。自由民主党・高市早苗総裁の「第一声」は東京・千代田区。日本維新の会・吉村洋文代表と演説した。【映像】自民・高市総裁「第一声」ノーカット高市総裁は、「私は32歳で初当選をしました。奈良県の田舎の普通の共働きのサラリーマン家庭で育ちました。地盤も看板もかばんもありません。多くの人からはいきなり国政選挙は無理や、諦め、そう言われました。それでも私には作りたい日本の