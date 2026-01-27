俳優・天翔天音（20）が、27日までに自身のXを更新し、「仮面ライダーアインズ」に変身する姿を披露した。【写真・動画】藤岡弘、次女・天翔天音、父から特訓受ける姿→仮面ライダーに変身「ガールズリミックス」シリーズの集大成となる第4弾『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』が、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で1月25日に配信開始。劇中では、三日月ナユタ（天翔）が、仮面ライダーアインズに変身する。演じ