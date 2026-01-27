30年に一度の雨不足が叫ばれるいま、湖で異常事態が起きています。水が干上がり湖の底がむき出しに。異変が起きた現場を取材しました。取材班が向かったのは神奈川・相模原市にある津久井湖。お花見や紅葉などで人気の観光スポットですが、目の前に広がっていたのは異様な光景でした。30年に一度の顕著な雨不足と呼ばれるほど太平洋側を中心に深刻な事態が続いています。湖の水は干上がり、湖面が陸地のようになっていました。通常