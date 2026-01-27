男女関係のもつれにより慰謝料名目で20代男性から現金50万円を脅し取ったとして、福島県警は27日、恐喝の疑いでいわき中央署巡査の志賀由伎弘容疑者（24）＝同県郡山市開成5丁目＝を逮捕した。容疑を認め「男性が許せなかった」と供述しているという。県警によると、志賀容疑者は当時、20代女性警察官と交際関係にあった。被害男性は女性警察官と知人で、三角関係を巡るトラブルが原因とみられる。志賀容疑者は男性と面識はな