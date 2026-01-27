BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が26日に放送され、元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）、元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）というPL学園、同志社大を通じた1学年違いの先輩、後輩コンビがそろってゲスト出演。片岡氏が阪神でプレーしていた2006年に現役引退を決意した瞬間を明かした。1991年ドラフト2位で日本ハム入りし、2001年オフにFA宣言して阪神に移籍。2006年限りで現役引退す