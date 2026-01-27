身柄拘束された刑事事件の被告が裁判に出廷する際に身につける手錠や腰縄について、最高裁は、法廷では傍聴人から見えない位置で外す運用とするよう求める事務連絡を全国の裁判所に出した。２６日付。傍聴人の面前で手錠や腰縄を着脱するのが一般的だったが、被告の人権に配慮して運用を見直す。勾留中の被告は拘置所などと法廷の間を移動する際、逃亡を防ぐ目的で、刑務官らに伴われ、手錠と腰縄をつける。法廷ではこれまで、