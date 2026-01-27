きょうはすこし寒さ和らぐが…28日夜から再び強い寒気きょうは少しだけ寒さが和らぎ、最高気温が東京は10.1℃、大阪は10.8℃まで上がって、大阪では1週間ぶりの10℃以上になりました。【CGで見る】大雪と雨の予想（27日午後7時〜28日午後7時まで）でも、それもつかの間です。あすの夜から再び強い寒気が流れ込んで、真冬の寒さが戻ってきます。金曜日にかけて日本海側は大雪になる所があるでしょう。あすの天気太平洋側は晴れ