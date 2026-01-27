東京・新大久保で、もちもちの生地に包まれたスイーツを頬張る人たち。食べているのは、日本でもブームとなったドバイチョコの進化系スイーツ「ドバイもちもちクッキー」です。今、SNSを中心に若い世代に注目されている「ドバイもちもちクッキー」とは一体、どんなものなのでしょうか。猛烈な人気となっているという発祥の地・韓国ソウル市内では27日、氷点下の寒さですが開店前のスイーツ店に行列ができていました。韓国在住20代