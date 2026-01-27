衆議院選挙が１月２７日に公示されました。比例代表の北海道ブロックでは８議席獲得を目指し、比例単独で１６人、重複も含めて４４人が立候補しました。日本共産党は比例単独で１人が立候補です。国民民主党は比例単独で１人、小選挙区との重複をあわせて２人が立候補です。中道改革連合は比例単独で５人、小選挙区との重複をあわせて１７人が立候補です。日本維新の会は比例単独で１人、小選挙区との重複をあわせて２人が立候補で