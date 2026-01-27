26日夜、佐世保市で普通乗用車が全焼する火事がありました。 車から大きく炎が上がる様子を視聴者のカメラがとらえていました。 （爆発音） 26日午後8時45分頃、佐世保市本島町の国道35号を走行中の普通乗用車から「火のようなものが出ている」と後続の車に乗っている人から警察に通報がありました。 警察と消防によりますと、乗用車は、佐世保駅方面から市役所方面へ走行中に出火。 50代の男