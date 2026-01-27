衆議院選挙が27日、公示され、石川県内3つの選挙区からは、前職と新人の合わせて10人が立候補を届け出て、12日間の選挙戦に入りました。石川1区には届け出順に、◇自民党の前職・小森卓郎候補55歳◇国民民主党の前職・小竹凱候補27歳◇日本維新の会の新人・小林誠候補49歳◇参政党の新人・川裕一郎候補54歳◇共産党の新人・村田茂候補63歳の5人が立候補しました。石川2区には届け出順に、◇自民党の前職・佐々木紀候補51歳◇共産党