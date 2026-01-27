メジャー組8人の中でも、とりわけ山本への警戒が強いようだ(C)Getty Images3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の追加メンバーが1月26日に発表された。井端弘和監督は今回、新たに10人を選出しており、MLBからは、山本由伸（ドジャース）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）、鈴木誠也（カブス）の4人が加わった。山本、岡本、村上の3人は2023年大会