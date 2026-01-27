元SKE48の松井珠理奈（28）が、27日に自身のインスタグラムを更新。幼少期と現在の自画像を比較する写真を投稿した。「七五三の時と結婚会見の28歳の私」「ファンの方が見つけてくれたんだけど全然変わってなくて笑っちゃう」「最近、嬉しいお仕事のお問い合わせがたくさん来ていて幸せです一つ一つ大切に向き合っていきます」と記し、七五三と結婚発表時の着物姿の写真を披露した。さらに「お問い合わせはDMではなくプロフィー