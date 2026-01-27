昨年の毎日王冠を制したレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、３月２８日にメイダン競馬場で行われるドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）とゴドルフィンマイル・Ｇ２（ダート１６００メートル）に予備登録を行った。キャロットクラブが１月２７日、公式ホームページで発表した。同馬は１１月のマイルＣＳで１２着に敗れた後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ