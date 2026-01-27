【コルティナダンペッツオ（イタリア）＝伊藤紘二】ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火リレーが２６日、コルティナダンペッツォに入った。コルティナダンペッツォは１９５６年冬季大会の開催地で、７０年前に大会が開幕した１月２６日に合わせたこの日、聖火が到着すると街はお祝いムードに包まれた。壮麗な山々に囲まれた沿道で観光客らが見守る中、ランナーは５６年大会のジャンプ台の前や今大会のカーリング会場、整備が進