ほぼ日は2月1日11時から、『名探偵コナン』とコラボレーションした「ほぼ日手帳2026 spring」にて「『名探偵コナン』特別版 週間手帳weeks」(3,850円)やコラボ文具を販売する。『名探偵コナン』コラボの「ほぼ日手帳2026 spring」、手帳カバー、文具「『名探偵コナン』特別版 週間手帳weeks」(3,850円)は、ほぼ日手帳weeksの使いやすいデザインはそのままに、『名探偵コナン』の原作イラストを全ページに配置している。ほ