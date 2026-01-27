自転車は誰でも免許不要で乗ることができるため、子どもから高齢者まで幅広い方が移動の足として利用しています。しかし、令和8年4月1日から道路交通法の改正により、自転車の交通違反にも交通反則通告制度（青切符）が適用されることになりました。自転車のどのような違反行為が検挙の対象になるのか、本記事で詳しく解説します。 令和8年4月1日より自転車への「青切符」が運用開始 自転車の交通違反に交通反則通告制度