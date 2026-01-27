ドミノ・ピザ ジャパンは2月2日〜15日までの期間限定で、税込4,000円以上購入すると対象デザート1品が無料でついてくる「バレンタインセット」を提供する。デザートは、「焼きたてフォンダンショコラ」「焼きたてカスタードパイ」「ドミノシェイク リッチチョコレート(ホイップなし)」の3種類から1品選べる。「バレンタインセット」「焼きたてフォンダンショコラ」は、店舗のオーブンで焼き上げるため外はさっくりとした食感で、中