¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÄ¹Ã«ÀîÎÉÉÊ»á¤¬£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡££²£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ç¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤¬£µ¿Í¤Î·»Ëå¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°é»ùÊü´þ¡×¤Ê¤É¤È²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤±ê¾å¤·¤¿¡££²£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶É¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£²þ¤á¤ÆÈÖÁÈÆâÍÆ¤ÏÊÔ½¸¡¦¹½À®¾å¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡Ö¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹