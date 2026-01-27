不二家は、ロングセラー商品「ルック」「カントリーマアム」より、抹茶や桜など和の素材を使用した期間限定商品を発売する。ラインアップは「ルック(厳選茶セレクション)」「カントリーマアム(お濃い抹茶)」「カントリーマアム(桜きなこ)」の3品。2026年2月3日(火)より全国で発売する。素材と産地にこだわり、日本ならではの味わいや香り、色合いを楽しめるラインアップで、価格はいずれもオープンプライス。【画像を見る】「カン