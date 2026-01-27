【レーシングミク 2025Ver.】 2027年2月 発売予定 1月27日 予約受付開始 価格：29,800円 グッドスマイルカンパニーは、1/7スケールフィギュア「レーシングミク 2025Ver.」を2027年2月に発売する。価格は29,800円。1月27日から予約受付を開始した。 本製品は2026年に「初音ミク GTプロジェクト」専用キャラクターとして描かれた望